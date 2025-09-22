İzmir Selçuk'ta Polise Mukavemet: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 17 Eylül'de polise mukavemet eden ve 5 polisin hafif yaralanmasına yol açan 6 şüpheli tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde, 17 Eylül tarihinde havaya ateş açıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle bir grup arasında müdahale yaşandı.

Bölgeye giden polis ekiplerine karşı gerçekleştirilen mukavemet sırasında 5 polis memuru hafif şekilde yaralandı ve hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen D.S, Ş.A, M.Ş.K, Ş.D, O.A. ve R.A isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

