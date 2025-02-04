İzmir Ticaret Borsası'nda Gençlere Ödül Yağmuru: Tarım Gençlerle Yükseliyor Projesi

Ödüller AGROEXPO Fuarı'nda Sahiplerini Buldu

İzmir Ticaret Borsası (İTB), tarım sektöründe yenilikçi projeler geliştirmek isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncu kez düzenlediği 'Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması' kapsamında derece elde eden proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Fuar İzmir'de Gerçekleşen Törenle Ödüller Verildi

Ödül töreni, bugün açılışı gerçekleşen AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı çerçevesinde Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, tören sırasında yarışmanın gençlerin tarım alanındaki yenilikçi fikirlerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlerin Vizyonu Tarımda Geleceği Şekillendirecek

Şahin, gençlerin önemli bir perspektife sahip olduğunu ifade ederek, “Gençlerimiz birçok alanda bulunuyor ancak tarımda yeterince temsil edilmiyor. Ülkemizin tarım geleceği, gençlerin fikirleri ile şekillenecek. Sürdürülebilirlik ve teknoloji bu alanda çok önemli.” dedi.

İTB Başkanı'ndan Geleceğe Dair Vurgular

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusundaki küresel sorunlara dikkat çekti. Kestelli, “Dünya iklim değişikliği, azalan tarım arazileri ve tükenen su kaynakları gibi sorunlarla karşı karşıya. Gençlerle bu sorunların üstesinden gelebiliriz.” şeklinde konuştu.

Yarışmanın Amacı Tarımı Gelecek Fırsatı Olarak Görmek

Kestelli, yarışmanın amacının gençlerin tarımı yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir gelecek fırsatı olarak görmelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı. “Tarım, gençlerle yükselecek ve geleceğimizi inşa edecek.” diyerek bu konuda kamu ve özel sektörün iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yarışmacıların Çalışmaları Sergilendi

Törenin ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve belgeleri verildi. Ayrıca, yarışmacıların projeleri fuar alanında sergilendi.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (fotoğrafta) törende konuşma yaptı.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (fotoğrafta) törende konuşma yaptı.