İzmir Tire'de Baba Av Tüfeğiyle Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı

Olayın Detayları

İzmir'in Tire ilçesi Dallık Mahallesi'nde, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın K. (28) ve eşi G.Ş. (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aşkın K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hastanın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

