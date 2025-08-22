DOLAR
İzmir Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı; depoda tonlarca kıyılmış tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:37
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

Ekiplerin depoda yaptığı aramada 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

