İzmir Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

Ekiplerin depoda yaptığı aramada 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

