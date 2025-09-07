DOLAR
İzmir Urla'da Drift Yapan Sürücüye 48 bin 559 lira Ceza

İzmir'in Urla ilçesinde otoyol jandarması, 35 CNS 735 plakalı aracı drift yaparken yakaladı; sürücü C.A.'ya 48 bin 559 lira ceza kesildi, ehliyete 60 gün el konuldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:48
Olay ve müdahale

İzmir'in Urla ilçesinde, otoyol jandarması ekipleri devriye görevi sırasında İzmir-Çeşme Otoyolu girişinde 35 CNS 735 plakalı otomobilin drift yaptığını tespit etti.

Aracı kullanan sürücünün C.A. olduğu belirlendi. Yapılan tespit ve incelemenin ardından gerekli işlemler başlatıldı.

Uygulanan yaptırımlar

Sürücü C.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 48 bin 559 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

