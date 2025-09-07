İzmir Urla'da Drift Yapan Sürücüye 48 bin 559 lira Ceza
Olay ve müdahale
İzmir'in Urla ilçesinde, otoyol jandarması ekipleri devriye görevi sırasında İzmir-Çeşme Otoyolu girişinde 35 CNS 735 plakalı otomobilin drift yaptığını tespit etti.
Aracı kullanan sürücünün C.A. olduğu belirlendi. Yapılan tespit ve incelemenin ardından gerekli işlemler başlatıldı.
Uygulanan yaptırımlar
Sürücü C.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 48 bin 559 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.
