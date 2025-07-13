İzmir Urla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Urla İlçesinde Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemediği belirtildi.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede yangının büyümesini önlemek için gerekli önlemleri alırken, yangının söndürülmesi için tüm imkanların seferber edileceği kaydedildi.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.