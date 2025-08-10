DOLAR
İzmir Urla'daki Yangın Kontrol Altında: Tarım Alanından Ormana Sıçradı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:17
İzmir Urla'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tarım alanında başlayarak ormanlık alana yayılan yangın, etkili bir müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının Yayılma Süreci

Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Müdahale ve Kontrol Süreci

Yangının söndürülmesi için 4 uçak, 7 helikopter, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

