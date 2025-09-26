İzmir Uzundere Hak Sahipleri: 15 Yıllık Mağduriyete Çözüm Bekliyor

İzmir Uzundere Hak Sahipleri Mağduriyetin Giderilmesini Talep Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, 15 yıldır devam eden belirsizliğin sona ermesini istiyor.

Platform Sözcüsü Uslu: "Mağduriyetimiz Giderilsin"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin binlerce aileyi mağdur ettiğini ve sürecin mağdurlar lehine çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Uslu, ilgili tapuların 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini, ancak yıkılan evlerin yerine yeni konutların yapılmadığını kaydetti.

Uslu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin örnek projesi denilen bu süreç, 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı."

Cemil Tugay'a Çağrı: Somut Tarih ve İrade Bekliyoruz

Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Biz kentsel dönüşümü yapacağız, mağduriyetleri gidereceğiz." şeklindeki açıklamalarına rağmen net bir tarih ve irade göstermediğini ileri sürdü. Uslu, "Sayın Başkan ne zaman ihale ettiniz? Ne zaman inşaatlara başlanacak?" sorularını yönelterek, belediye başkanının eleştirilere açık olması ve çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Uslu, ayrıca Tugay'ı siyasi çekişmelerden uzak durmaya, siyasi kaygıları bir kenara bırakarak Uzunderedeki hak sahiplerini dinlemeye çağırdı.

Verilen Sözler Yerine Getirilmedi

Uslu, yaklaşık bir yıl önce görüştükleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in İzmir'e gelerek toplantı yapıp sorunu çözeceğine dair söz verdiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini iddia ederek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

Hak sahipleri, proje kapsamında yıkılan konutların yerine yeni yaşam alanları sağlanmasını talep ederken, yetkililerden somut adımlar ve takvim bekliyor.