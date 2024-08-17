İzmir Valisi Elban'dan Menderes Orman Yangını Açıklaması

Yangın Durumuyla İlgili Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangın sebebiyle tahliye edilen ev veya tesis bulunmadığını vurguladı.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Vali Elban, yaptığı açıklamada, yangının bir elektrik telinin kopması sonucu çıkan kıvılcım ve şase nedeniyle başladığını ifade etti. Ekiplerin yangına 8 dakika içinde müdahale ettiğini belirtti.

Aşırı sıcak ve kuraklığın yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olduğunu sözlerine ekleyen Elban, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yangın İle İlgili Son Gelişmeler

Yangının Tahtalı Barajı'nın doğu tarafına sıçraması üzerine ekiplerin karada yoğun bir şekilde mücadele ettiğini aktaran Elban, gün batımının ardından havadan müdahalelerin durduğunu açıkladı. Şu an itibarıyla yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını belirtti.

Yamanlar Yangınına Dikkat

Elban, ayrıca Yamanlar yangınında yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit kalmadığını belirterek, "Özellikle bir kanyon bölgesinde yoğun bir yanma vardı, orada sıkı tutma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Yol Durumu

Yangın bölgesinde batı yolunun kapalı olduğunu, doğu yolunun ise açık olduğunu belirten Vali Elban, bu yolların Menderes'teki durumu etkileyebileceğine dikkat çekti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.