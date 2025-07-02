İzmir ve Bilecik Orman Yangınları 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' İlan Edildi

İzmir ve Bilecik'te Orman Yangınları Sonrası Acil Durum İlanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarının ardından etkilenen ilçelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Yangın Bölgesinde Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarının söndürülmesi için çeşitli kurumların işbirliği ile çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yangınların etkilediği alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile defterdarlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Açıklamada, 55 yerleşim yerinden vatandaşların geçici olarak güvenli alanlara alındığı, yangının söndürüldüğü bölgelerde ise kontrollü bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlandığı ifade edildi. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş bulunmadığı, 203 vatandaşın ise tedavi sonrası taburcu edildiği bilgisi verildi.

Yangınların Etkisi ve Yardım Süreçleri

Yangınların etki alanlarında AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı tarafından 25 araç ve 100 personelle beslenme yardımının sağlandığı kaydedildi. İzmir'de 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar tespit edildi. Bu hasarlı yapılar arasında 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın yıkık olduğu belirlendi. Bilecik'te ise 121 bina ve 142 bağımsız bölümde hasar tespit edildi, bunlar arasında 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır yer alıyor.

Yangınlar nedeniyle toplamda 1149 küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı telef oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen acil yardım ödeneği ile İzmir ve Bilecik'e toplam 60 milyon lira aktarılacak, ayrıca Manisa'ya 2 milyon lira yardım yapılacak.

Konteynerler ve Yardımlar Hızla Dağıtılıyor

Barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner talep eden vatandaşlara konteyner yardımı ve taşınma ile eşya desteği sağlanacağı açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İzmir ve Bilecik'te orman yangınından etkilenen ilçeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. AFAD'dan orman yangınlarına yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla, işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir ve Manisa'da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İzmir ve Bilecik'te orman yangınından etkilenen ilçeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. AFAD'dan orman yangınlarına yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla, işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir ve Manisa'da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.