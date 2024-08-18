İzmir ve Bolu'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Yamanlar ve Urla bölgeleri ile Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bakan Yumaklı'dan Açıklama

Yamanlar Seyirtepe'de basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, “Çok şükür an itibarıyla İzmir Yamanlar'da yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum.” dedi. Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele ettiklerini hatırlatan Yumaklı, bu yangınlardan İzmir Karşıyaka Yamanlar'da ciddi bir riskin kalmadığını belirtti.

Bolu'daki Yangın

Bolu Göynük'te de geniş bir alanda meydana gelen yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan, “Burada da soğutma çalışmaları devam edecek.” dedi. Sarp arazilerde zorlu mücadeleler verildiğine dikkat çekti.

Urla'daki Durum

Urla'da çıkan yangının hemen müdahale edildiğini belirten Yumaklı, “Yakındaki bir site tahliye edildi, zarara uğrayan bir ev veya can kaybı yok.” şeklinde konuştu. Soğutma çalışmaları, iki uçak ve bir helikopterle sürdürülecek.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam edeceği, önümüzdeki günlerde yeniden bir risk oluşmaması için çabaların sürdürüleceği bildirildi.

Sonuç olarak, hem İzmir hem de Bolu'daki bu yangınlar, devletin sahip olduğu ekip ve güçlerle kontrol altına alınmış durumda.