İzmir Yamanlar Dağı'ndaki Yangın Havadan Görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangında tahrip olan ormanlık alanlar, dronlar aracılığıyla havadan görüntülendi.

Yangının Başlangıcı ve Kontrol Süreci

15 Ağustos Perşembe günü Karatepe mevkiinde meydana gelen yangın, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, etkilenen alanları gri ve siyah tonlarına dönüştürdü.

Devam Eden Soğutma Çalışmaları

Dron ile çekilen görüntülerde, zarar görmüş ormanlık alanlar ve yangın sonrası yapılan soğutma işlemleri net bir şekilde yer aldı. Yangın bölgesinde helikopterler ve yer ekipleri faaliyetlerine devam ediyor.

Yerleşim Alanlarına Ulaşan Yangın

Karşıyaka ilçesinin Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde başlangıç gösteren yangın, yerleşim alanlarına kadar ulaşmıştı. Yangında toplamda 16 konut yanarken, 87 ev ve 45 iş yeri tahliye edildi, 3 mahallede de acil önlem olarak tahliye işlemleri gerçekleştirildi.