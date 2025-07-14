İzmirli 'Örümcek Adam' Siirt'te Neşeyi Yaydı

Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezme hayaliyle yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. durak olarak Siirt'te vatandaşlarla buluştu.

Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Örümcek Adam kostümünü giyerek deprem bölgesine gidip, çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmayı amaçladı.

Ülke turuna çıkan Ayaz Salih Koç, Siirt'te Güres Caddesi'nde kostümüyle dolaşarak esnafa selam verdi, çocuklarla sohbet etti ve bolca fotoğraf çektirdi.

Koç, Siirt'te vatandaşlarla sıcak bir diyalog kurduğunu ve kentin tarihi yerlerini gezip yöresel lezzetlerini deneyimlediğini aktardı. Deprem sonrası aldığı ilhamla bu yolculuğuna başladığını belirten Koç, "Deprem bölgesinde annesini ve babasını kaybeden çocuklara gönüllü hizmetler verdim. Oyunlar oynadım ve resimli yarışmalar düzenledim. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sosyal mesaj veren bir genç oldum," dedi.

Koç, Siirt'te kendisini gören çocukların büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Örümcek ağabeyimiz şehrimize hoş geldin" diye karşıladılar. Şehri ve güzelliklerini tanıtmak için hafta boyunca Siirt'te kalacağını, ardından ise bir sonraki durağı Van'a geçeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla buluştu.