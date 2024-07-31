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İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli sinemaseverler için heyecan verici bir etkinlik duyurusu yaptı. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek olan Gezici Açıkhava Film Günleri, 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 8 gün boyunca devam edecek. Bu etkinlik kapsamında, Tolga Örnek’in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı "Mucize Aynalar" filmi gösterilecek. İşte haberin ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:54
İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Gezici Açıkhava Film Günleri, İzmir’in çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek ve tüm gösterimler ücretsiz olacak. Sinemaseverler, bu etkinlik sayesinde hem açık havada film izlemenin keyfini çıkaracak hem de kaliteli yapımlar ile buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik, sinema sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

"Mucize Aynalar" Filmi İzleyici ile Buluşuyor

sinema

Tolga Örnek'in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Mucize Aynalar" filmi, Gezici Açıkhava Film Günleri kapsamında İzmir'in çeşitli noktalarında gösterilecek. Filmde Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum ve Eren Demirbaş gibi tanınmış oyuncular rol alıyor. Gösterimler, 1 Ağustos’ta Bornova Büyük Park’ta başlayacak ve 20 Ağustos’ta Kınık Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Her akşam saat 21.00’de yapılacak olan gösterimler, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gösterim Programı

1 Ağustos: Bornova Büyük Park

2 Ağustos: Karşıyaka Bostanlı Sahili

6 Ağustos: Kiraz Cumhuriyet Meydanı

8 Ağustos: Tire Büyükkale Köyü Meydanı

13 Ağustos: Aliağa Demokrasi Meydanı

15 Ağustos: Buca Hasanağa Bahçesi

17 Ağustos: Foça Beşkapılar Amfi Tiyatro

20 Ağustos: Kınık Cumhuriyet Meydanı

Altı Farklı Aziz Nesin Hikâyesinden Uyarlandı

Komedi-dram türündeki "Mucize Aynalar" filmi, altı farklı Aziz Nesin hikâyesinden uyarlanmış. Film, hayallerini gerçekleştirmek için çabalarken hayatlarındaki güzellikleri fark edemeyen Şahap-Emel çifti ile cenaze taşıma aracı şoförü ve yazar Kerim’in hikâyesini anlatıyor. Şahap Cenabettin, amatör bir bilim insanı olarak kendi başına icat ettiği mucizevi ayna sayesinde insanların hayallerinin gerçeğe dönüşebildiğini keşfediyor. Film, izleyiciyi hem gerçekçi hem de gerçeküstü unsurlarla dolu bir maceraya sürüklüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gezici Açıkhava Film Günleri, İzmirli vatandaşlara kültürel bir şölen sunmayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında gösterilecek olan "Mucize Aynalar" filmi, hem eğlendirici hem de düşündürücü temalarıyla dikkat çekiyor. Gösterimler, İzmir'in farklı semtlerinde gerçekleştirileceği için her kesimden insanın katılımı hedefleniyor.

Gezici Açıkhava Film Günleri, İzmir’deki sinemaseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik, hem yaz akşamlarını renklendirecek hem de sinema sanatını daha geniş kitlelere ulaştıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle sanatı ve kültürü desteklemeye devam etmesi, kentte yaşayanlar için büyük bir değer taşıyor.

Gezici Açıkhava Film Günleri, İzmir'de yaz akşamlarını daha keyifli hale getirecek. "Mucize Aynalar" filmi, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle kültürel yaşamı zenginleştirmesi, kentteki sanatseverler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu film gösterimleri, her yaştan ve kesimden insanın sinema ile buluşmasını sağlayacak. İzmir'de yaşayan herkes, bu benzersiz etkinliği kaçırmamalı.

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