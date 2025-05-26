İzmit Körfezi'nde 6 Bin Balık ve 100 Yapay Resif Denizle Buluştu

İzmit Körfezi'nde Biyoçeşitlilik İçin Önemli Adım

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması amacıyla gerçekleştirilen önemli bir etkinlikte, denize 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı. Gölcük ilçesindeki Ulaşlı Sahili’nde düzenlenen "9. İzmit Körfezi Balık Salımı ve 2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma" programları çerçevesinde, 2 bin çipura, 2 bin levrek ve 2 bin kalkan denize salındı.

Yapay Resiflerle Ekosistem Destekleniyor

Ayrıca, denizde balıklara yuva görevi görecek 100 yapay resif de vinç ve dalgıçların yardımıyla suyla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu tür faaliyetlerin çocukların denizle buluşmasına ve doğada gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla önem taşıdığını belirtti.

Kirliliğe Karşı Etkili Mücadele

Büyükakın, kente kurulan arıtma tesisleri sayesinde denizin kirlenmesini önlediklerini vurguladı. "Dip çamuru temizliğiyle kirlenmiş olanı sudan temizliyoruz. Uzun yıllardır süren balıklandırma faaliyetlerimizi de devam ettiriyoruz" diyerek bu süreçte yapılanların önemine dikkat çekti.

Bilimsel Takip ve Gelişmeler

Denize salınan balıkların üzerine yerleştirilen takip cihazları ile araştırmalar yürüttüklerini ifade eden Büyükakın, şu an itibarıyla toplamda 54 bin balık salındığını aktardı. "Bu balıkların büyüme süreçlerini, rotalarını, yumurtlama ve beslenme bölgelerini takip ediyoruz" diyerek elde ettikleri verilerin önemine değindi.

Resifler Marmara için Gereken Bir Adım

Büyükakın, balık üretme çiftliklerinin artırılması ve doğru noktalara balıklandırma yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Denize 100 tane yapay resif bıraktık, bu Marmara Bölgesi için oldukça önemli. Aynı uygulamanın köklü bir şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

Programa, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çeşitli kurum müdürleri, öğrenciler ve birçok vatandaş katılım sağladı.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı.