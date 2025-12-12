DOLAR
İzmit’te Beton Bariyere Çarpan Otomobil Devrilip Sürüklendi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli İzmit'te 10 Aralık Çarşamba D-100'de beton bariyere çarpan 53 DY 774 plakalı otomobil devrilip sürüklendi; sürücü Onur Ö. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:52
Kaza tarihi: 10 Aralık Çarşamba. Yer: Kocaeli’nin İzmit ilçesi, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Yeni Mahalle mevkisi.

Olayın detayları: Onur Ö. (28) idaresindeki 53 DY 774 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilerek bir süre sürüklendi ve daha sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Onur Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak bariyere çarpması, ardından devrilip sürüklenmesi ve bu sırada araçtan bir cismin yola fırladığı görülüyor.

Beton bariyere çarpan otomobil devrilip böyle sürüklendi

Beton bariyere çarpan otomobil devrilip böyle sürüklendi

