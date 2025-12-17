DOLAR
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu

Kocaeli İzmit'te 64 yaşındaki eski muhtar Sadık Savurtaş, fındık bahçesindeki su varilinde ölü bulundu; düşme veya fenalaşma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:29
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 64 yaşındaki Savurtaş'ın ölümünde düşme ihtimali araştırılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde varilde ölü bulunan Sadık Savurtaşın, dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Eseler Mahallesinin eski muhtarı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Sadık Savurtaştan, dün saat 16.00’dan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin desteğiyle çevrede arama başlattı.

Arama çalışmaları sonucu ekipler, saat 20.00 sıralarında Savurtaş’ın cansız bedenini, şahsa ait fındık bahçesindeki su varilinin içinde buldu. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Daha önce bir böbreğinin alındığı ve sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Savurtaş’ın, fenalaşarak veya dengesini kaybederek su variline düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Herhangi bir husumetlisi bulunmadığı belirtilen Savurtaş’ın vefatı, ilk belirlemelere göre normal ölüm olarak değerlendirildi.

