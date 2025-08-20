DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

İznik Gölü'nde Kayıp 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

İznik Gölü'nde serinlemek için giren 6 yaşındaki E.Ç., ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla cansız bulundu; naaşı morga kaldırıldı, savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:44
İznik Gölü'nde Kayıp 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

İznik Gölü'nde Kayıp 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Olay

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama ve Kurtarma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası E.Ç'nin cenazesine ulaştı.

İşlem ve Soruşturma

E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması...

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
3
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
4
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
5
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
6
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı
7
Filistin'den Netanyahu'ya Tepki: Fransa ve Avustralya Saldırısı "Haksız ve Barış Karşıtı"

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek