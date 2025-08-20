İznik Gölü'nde Kayıp 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Olay

Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama ve Kurtarma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası E.Ç'nin cenazesine ulaştı.

İşlem ve Soruşturma

E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

