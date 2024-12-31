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İznik'te Üreten Kadınlardan Yeni Bir Kafe: BEBKA Desteğiyle Kadın Girişimciler Yükseliyor

İznik'te kooperatifleşen kadınlar, BEBKA desteğiyle açtıkları kafede el emeği ürünlerini pazarlamakta ve aile bütçelerine katkı sağlamakta.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:30
İznik'te Üreten Kadınlardan Yeni Bir Kafe: BEBKA Desteğiyle Kadın Girişimciler Yükseliyor

İznik'te Kadın Kooperatifiyle Yeni Bir İşletme Açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, el emeği ürünlerini kazanca dönüştürmek amacıyla kooperatifleşen kadınlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın desteğiyle açtıkları kafe ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadın Girişimcilerin Başarısı

İznik'te geçmişte belediyede çeşitli görevlerde bulunmuş olan Havva Çandar, 2014 yılında ev kadınlarını iş hayatıyla tanıştırmak üzere bir dernek kurdu. 2018'de ise İznik Üreten Kadın Girişimci İşletme Kooperatifi adıyla kooperatifleşme yoluna gidildi. Bu girişimle birlikte açılan kafe, el emeği ürünlerin yanı sıra kafe hizmeti de sunuyor.

Geniş Ürün Yelpazesi

Kafede, coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin kurabiyesi, tarhana, salça, reçel gibi gıda ürünlerinin yanı sıra pek çok el işi hediyelik eşyaya kadar toplamda 46 farklı ürün müşterilerle buluşmakta.

Çandar'dan Açıklamalar

Havva Çandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve İznik'te şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kadının hayatına dokunduklarını söyledi. İlk kurdukları dernekte 150 kişi olduklarını aktaran Çandar, kooperatifleşmenin ardından daha fazla kadının iş insanı haline geldiğini belirtti.

İş Hayatında Kadınların Rolü

Çandar, kadınların iş yaşamında var olmasının önemine dikkat çekerek, "Dışarıda iş dünyasında olmayan binlerce yetenekli kadın var. 2024 yılında BEBKA ile bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kafe, kadınlarımızla birlikte inşa ettiğimiz bir eser." dedi.

Yöresel Ürünler ve İşbirlikleri

Ürünlerin İznik'teki atölyede üretildiği bilgisini veren Çandar, aynı zamanda Bursa'daki diğer kadın kooperatiflerinin ürünlerini de satışa sunduklarını açıkladı. “Bursa kozmopolit bir il; bu nedenle bütün yöresel lezzetleri bir araya getiriyoruz. Kafede sadece benim ürünlerim değil, burada 10 farklı kooperatifin ürünlerini de bulabilirsiniz.” diye belirtti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen...

Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen kadınlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle açtıkları kafede aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen...

Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen kadınlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle açtıkları kafede aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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