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İZTO ve İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İZTO, dezenformasyonla mücadelede işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:55
İZTO ve İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İZTO'dan Önemli İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) arasında dezenformasyonla mücadele, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerini içeren bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün Detayları

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde iki kurumun birlikte çalışabilmesi amacıyla bu protokol hazırlandı. Protokol, İZTO’daki bir törenle İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından imza altına alındı.

Yetkililerden Açıklamalar

Bölge Müdürü Yüksel, sağlıklı enformasyonun devlet ve kamuoyu açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, “360 derece iletişim anlayışıyla her konuda devlet-millet arasındaki iletişim köprüsü sağlamlaştırılmıştır.” dedi. Yüksel, ayrıca Türkiye İletişim Modeli'nin adalete ve hakikate bağlı kalmayı esas aldığını ifade etti.

Mahmut Özgener ise, hızlı değişen koşullar altında iletişim faaliyetlerinin öneminin arttığını vurgulayarak, “Kaynaksız içerikler, doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgiler, ciddi dezenformasyon sorununu ortaya çıkarıyor. Yanlış bilgiler ticari hayatı da olumsuz etkiliyor.” şeklinde konuştu.

İşbirliği Faaliyetleri

Protokol çerçevesinde, iki kurum dezenformasyonla mücadelede işbirliği yapacak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütecek. Ayrıca, İzmir'e katma değer sağlayacak kültürel organizasyonlar, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek. İZTO, İzmir ve Manisa illerindeki üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilere kontenjan dahilinde staj imkânı sunacak.

Taraflar, toplumsal farkındalığı artırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bağımlılıkla mücadelede etkin bir şekilde işbirliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) arasında...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) arasında dezenformasyonla mücadele, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini içeren işbirliği protokolü imzalandı. İZTO'da düzenlenen törende protokolü İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel (solda) ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (sağda) imzaladı.

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