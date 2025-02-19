İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada

Muğla'nın İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 'Gezginlerin Seçimi' listesinde 14. sırada yer aldı, caretta carettaların yuvalama alanı olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:29
İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada

İztuzu Plajı, Mükemmel Doğasıyla Dikkat Çekiyor

Muğla'da yer alan İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14'üncü sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa'nın En İyi Plajları Arasında

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan plaj, 6 kilometre uzunluğundaki altın sarısı kumları ve sığ, temiz denizi ile öne çıkmaktadır. İztuzu Plajı'nın en önemli özelliklerinden biri ise caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olmasıdır.

Dalyan Otelciler Derneği'nden Açıklama

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, plajın 2013 yılında The Times tarafından "Avrupa'nın en iyi plajı" seçildiğini hatırlatarak, Tripadvisor'un 2020 seçimlerinde plajın 19'uncu sırada yer aldığını belirtti. Yağmur, bu yıl da 14. sırada yer almasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Caretta Carettalar

İztuzu Plajı, herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası korunan bir alan olarak dikkat çekiyor. Her yıl mayıs-eylül ayları arasında binlerce caretta caretta, yumurtalarını bırakmak için İztuzu Plajı'na gelmektedir. Bu nedenle plajın bir bölümünün koruma altında olduğunu ve kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alındığını dile getirdi.

Tripadvisor'un Listesi Nasıl Oluşuyor?

Yağmur, Tripadvisor'un "Gezginlerin Seçimleri" listesinin, milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarına dayanarak oluşturulduğunu belirtti.

Konyaaltı Plajı da Listede

Bu listede, Antalya'nın Konyaaltı Plajı ise 18'inci sırada yer almıştır. Konyaaltı Plajı, uzun sahil şeridi, berrak mavi suları ve Toros Dağları'nın panoramik manzaraları ile dikkat çekmektedir.

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için...

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14'üncü sırada yer aldı. (Arşiv)

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için...

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14'üncü sırada yer aldı. (Arşiv)

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İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada
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