Jacinda Ardern'den Gazze'de 'soykırımı durdurun' çağrısı

Jacinda Ardern, Guardian'daki yazısında BM 80. Genel Kurul öncesi Gazze'deki soykırımın durdurulmasını, Filistin tanınmasını ve acil insani yardımların ulaştırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:24
Ardern'in mesajı

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, kriz bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.

Ardern, The Guardian için kaleme aldığı yazıda, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu öncesinde dünya genelindeki insani krizlere yanıt verilmesi için güç sahibi olanlara çağrıda bulunulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti ve "Gazze'den başlamalıyız. Her gün gözlerimizin önünde devam eden soykırımı durdurmanın bir yolu var." ifadelerini kullandı.

Talepler ve çözüm önerileri

Ardern, yazısında şu adımların atılmasını istedi: daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması, askeri eylemleri kolaylaştıran işbirliklerinin sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması. Bu yardımların arasında yetersiz beslenenler, hamile kadınlar ve yeni anneler için tıbbi bakım yer alması gerektiğini vurguladı.

Doğum sonrası kanama (PPH) nedeniyle dünya genelinde yılda yaklaşık 70 bin kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ardern, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde kadınların bu riskle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ardern, "Kadınlar savaşta doğum yapıyor ve ölüyor. Ama ölmeleri gerekmez, ne doğum sırasında ne de çatışmanın ortasında." görüşünü paylaştı.

Yazısında ayrıca, savaş ortamında doğum yapan kadınların hayatını kaybetmesinin önlenebilir olduğunu belirterek, düşük maliyetli müdahalelerle PPH kaynaklı ölümleri azaltabilecek tıbbi çözümlerin Güney Sudan ve Burkina Faso'dan başlayarak Papua Yeni Gine ve Orta Doğu ülkelerine genişletilmesi gerektiğini aktardı.

Ardern, son olarak, "İnsani krizlerle dolu bir dünyada yaşıyor olabiliriz, ancak rakamların insanlığı yok etmesine karşı direnmeliyiz." ifadeleriyle çağrısını noktaladı.

