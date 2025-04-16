Türkçe Günü Etkinliği Ürdün'de Gerçekleşti

Ürdün’ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Jadara Üniversitesi’nde Türkçe günü etkinliği coşkuyla kutlandı. Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, üniversitede Türkçe öğrenen yaklaşık 200 öğrenci ile çok sayıda katılımcı bir araya geldi.

Ürdünlü Öğrenciler Türk Şiirleriyle Sahnede

Etkinlikte, Ürdünlü öğrenciler Türk edebiyatından seçme şiirler okuyarak, Türkçe şarkılar seslendirdiler. YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ürdün’de Türkçe öğrenimine olan yoğun ilginin kendisini memnun ettiğini ifade etti.

Türk Kültürü ile Ortak Bağlar

Fırat, Jadara Üniversitesi ile sağladıkları işbirliği sayesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin, Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını vurguladı. Türkiye ile Ürdün arasındaki akademik, sosyal ve ekonomik etkileşimde Türkçe’nin giderek artan bir köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekti. Ortak tarihi ve kültürel bağların canlanmasının, iki halkın karşılıklı dil öğrenmesi ve etkileşim kurmalarıyla mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Türkçe, En Çok İlgi Gören Dil

Etkinlikte konuşma yapan Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habes al-Zboun, üniversitelerinde öğretilen diller arasında en çok ilgi gören dilin Türkçe olduğunu belirtti. Dünyada en çok konuşulan dillerden birinin Türkçe olduğunu ifade eden al-Zboun, "Türkçe öğrenen gençlerin, kardeş iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Geleneksel İkramlarla Etkinlik Tamamlandı

Etkinliğe Jadara Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şükri Al-Maraşde ve birçok akademisyen ile davetli katıldı. Etkinlik sonunda Türk mutfağından çeşitli ikramlar sunuldu.

Ürdün’ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Jadara Üniversitesi’nde Türkçe günü etkinliği düzenlendi. Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte üniversitede Türkçe öğrenen yaklaşık 200 öğrenci ve çok sayıda katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte Ürdünlü öğrenciler Türk edebiyatından seçme şiirler okudu, Türkçe şarkılar seslendirdi.

Ürdün’ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Jadara Üniversitesi’nde Türkçe günü etkinliği düzenlendi. Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte üniversitede Türkçe öğrenen yaklaşık 200 öğrenci ve çok sayıda katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte Ürdünlü öğrenciler Türk edebiyatından seçme şiirler okudu, Türkçe şarkılar seslendirdi.