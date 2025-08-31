JAFI Başkanı Doron Almog, gözaltı korkusuyla Güney Afrika seyahatini iptal etti

İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) Başkanı emekli Tümgeneral Doron Almog, hakkında gözaltı kararı çıkarılabileceği endişesiyle planlanan Güney Afrika ziyaretini iptal etti.

Seyahatin iptali ve gerekçesi

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, daha önce Gazze Tümeni komutanlığı yapmış olan Almog, Güney Afrika'ya gitmekten vazgeçti. İptalin gerekçesi olarak, İsrail aleyhine soykırım davası açan Filistin yanlısı aktivistlerin Almog hakkında gözaltı kararı çıkarttırabileceği korkusu gösterildi.

Daha önce de Almog hakkında çeşitli ülkelerde gözaltı girişimleri olmuştu: 2005'te İngiltere'de Gazze'de savaş suçları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve Almog, gözaltına alınmamak için uçaktan inmemişti. 2009'da İspanya Ulusal Mahkemesi, Hamas yetkilisi Salah Şehade'nin ailesiyle birlikte öldürülmesine ilişkin Almog ve diğer yetkililer hakkında soruşturma yürütmüştü.

Eski Tümgeneral Almog, İsrail ordusundan 2003 yılında emekli olmuştu.

İsrail askerlerinin yurt dışındaki durumu

Uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia edilen İsrail askerleri, son dönemde yurt dışında hoş karşılanmama ve gözaltına alınma riskleriyle karşılaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve kimlik ifşalarının ardından insan hakları aktivistleri, gittikleri ülkelerde sık sık protestolar düzenliyor.

Bu çabaların bir örneği olarak, Hind Receb Vakfı tarafından yürütülen girişimler kapsamında, 21 Temmuz 2025'te Belçika'da iki İsrail askeri hakkında gözaltı kararı verildi. Belçika Federal Polisi, Boom kasabasındaki Tomorrowland Festivali'nde iki İsrail askerini gözaltına alıp sorgulamıştı.

Güney Afrika'nın UAD'de açtığı dava

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. UAD, 26 Ocak 2024'te aldığı tedbir kararlarında, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasını hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbirlere uymadığı yönündeki başvurular üzerine, Güney Afrika 6 Mart ve 10 Mayıs 2024 tarihlerinde UAD'den yeni tedbirler talep etti. UAD, 28 Mart ve 26 Mayıs 2024'te özellikle Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaşmasının sağlanması için ek tedbirler kararlaştırmıştı.

Almog'un Güney Afrika ziyaretini iptal etmesi, uluslararası davalar ve yurt dışındaki gözaltı girişimlerinin İsrailli üst düzey isimlerin hareket özgürlüğünü etkilediğini gösteren son örneklerden biri oldu.