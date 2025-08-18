Jaishankar: Hindistan-Çin Farklılıkları Anlaşmazlığa Dönüşmemeli

Jaishankar ile Vang Yi Yeni Delhi'de Görüştü

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki günlük ziyaret kapsamında Hindistan'a gelen Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Kritik Mesaj: Farklılıklar Anlaşmazlığa Dönmemeli

Görüşmenin başında konuşan Jaishankar, iki ülke arasındaki farklılıkların anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Jaishankar, görüşmelerin hem tarafların çıkarlarına hizmet etmesini hem de kaygılarını ele almasını beklediklerini söyledi.

İşbirliği, İstikrar ve Terörle Mücadele

Jaishankar, görüşmelerin Hindistan ve Çin arasında istikrarlı, işbirliğine dayalı ve ileriye dönük bir ilişkinin inşasına katkıda bulunmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, terörizme karşı mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Zirve ve Sınır Gerilimi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacak. Hint lider, 7 yıl aradan sonra ilk kez Çin'i ziyaret edecek.

Çin ile Hindistan arasında, Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.