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Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli İzmir'de Gösterildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Albay Mümin Aksoy'un hayatına dair belgeselin gösterimine katıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:28
Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli İzmir'de Gösterildi

İzmir'de Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli Gösterildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli'nin özel gösteriminde önemli açıklamalarda bulundu. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan etkinlikte, Aksoy'un vatanı için yaptığı fedakarlıklar ön plana çıkarıldı.

Açılış Konuşmasında Tarihi Anlar

Etkinlikte konuşan Yerlikaya, "102 yıl önce, 28 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Paşa’nın ordusuyla Afyonkarahisar'a girmesiyle, unutulmaz bir sürecin başlangıcı oldu. 30 Ağustos'taki büyük zafer, istiklal destanımızı yazdı" ifadesini kullandı. Ayrıca, Anadolu'da yaşanan işgalleri ve bunun karşısında Türk milletinin gösterdiği direnişi de vurguladı.

Mümin Aksoy'un Kahramanlığı

Yerlikaya, Albay Mümin Aksoy’un hayat hikayesinin belgeselle gözler önüne serildiğini belirterek, "O, vatanı için şanlı üniformasından vazgeçen, büyük acılar çekmiş bir kahramandır. Zindanlardan özgürlüğe uzanan bir yolculuğun simgesidir" diye konuştu.

Belgeselin Detayları

Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini Mesut Gengeç, senaryosunu ise Bülent Günal ve Beşir Ariz üstlendi. Bu eserde, Aksoy'un Yunan ordusuna karşı duruşu ve vatanına olan bağlılığı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Etkinlikteki Diğer Performanslar

Gösterimde, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu bir müzik resitali sundu. İzmir Valisi Süleyman Elban da etkinlikte yer aldı ve Aksoy'un kahramanlıklarından bahsetti.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirme kararlılığında olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapılan özel gösterimine katılarak konuşma yaptı.

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