Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de Toplandı

Vali Dr. İdris Akbıyık onursal başkanlığında vakfın faaliyetleri değerlendirildi

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Muğla İl Temsilciliği toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın onursal başkanlığında Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda vakfın yürüttüğü çalışmalar ve projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

JAV İl Temsilcisi ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vakfın destek alanları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlar hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, değerlendirmesinde kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın önemini vurguladı. Ayrıca vakıf üyelerine, kahraman jandarma personeline verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti ve bu tür çalışmaların kurumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Toplantı, katılımcılar arasında yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

