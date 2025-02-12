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Jandarma'dan Kayak Merkezlerinde 5 Bin 482 Kurtarma Faaliyeti

Jandarma, 1 Kasım 2024-11 Şubat 2025 tarihleri arasında 23 kayak merkezinde toplam 5 bin 482 kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:38
Jandarma'dan Kayak Merkezlerinde 5 Bin 482 Kurtarma Faaliyeti

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Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan 23 kayak merkezinde gerçekleştirdiği arama, kurtarma ve tahliye faaliyetleri ile dikkat çekiyor. 1 Kasım 2024 ile 11 Şubat 2025 tarihleri arasında toplam 5 bin 482 kurtarma olayı yaşandı.

Arama Kurtarma Timleri 7/24 Görevde

Açıklamada, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) 8 arama kurtarma timinin yanı sıra, il jandarma komutanlıkları tarafından görevlendirilen 24 arama kurtarma timinin 7 gün 24 saat boyunca görev aldığı belirtildi. Yapılan kurtarma faaliyetleri sırasında 3 bin 24 vatandaş sağ olarak kurtarılırken, 3 bin 776 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yaptığı açıklamada, "Her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer vererek, vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

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