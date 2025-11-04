Jandarma'dan Sarıgöl Karacaali'de 35 Öğrenciye Trafik Eğitimi

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi okullarda trafik bilincini güçlendiriyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesinde, Karacaali Mahallesi İlköğretim Okulunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitim, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi ve 35 öğrenciye; yayaların, yolcuların ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile yaya önceliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekti ve bu tür eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da sürdürüleceğini belirtti.

