Jandarma'dan Sarıgöl Karacaali'de 35 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Manisa Sarıgöl Karacaali Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi, 35 öğrenciye emniyet kemeri, kask, yaya önceliği ve temel trafik kurallarını öğretti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:53
Jandarma'dan Sarıgöl Karacaali'de 35 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Jandarma'dan Sarıgöl Karacaali'de 35 Öğrenciye Trafik Eğitimi

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi okullarda trafik bilincini güçlendiriyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesinde, Karacaali Mahallesi İlköğretim Okulunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitim, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi ve 35 öğrenciye; yayaların, yolcuların ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile yaya önceliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekti ve bu tür eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da sürdürüleceğini belirtti.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARACAALİ MAHALLESİ’NDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 35...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARACAALİ MAHALLESİ’NDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 35 ÖĞRENCİYE TEMEL TRAFİK KURALLARI, EMNİYET KEMERİ VE KASK KULLANIMI ANLATILDI.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARACAALİ MAHALLESİ’NDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 35...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
2
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
3
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket
4
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
5
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
6
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
7
Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?