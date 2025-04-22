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Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi

Ankara Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan'da hastanede tedavi gören çocukları unutmadı, onları eğlenceli sürprizlerle sevindirdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:00
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi

Ankara Jandarma Ekibi, Hastanedeki Çocuklar İçin Özel Bir Etkinlik Düzenledi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklarla buluştu.

Etkinlikler Coşku İle Başladı

Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Devamında, Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencileri renkli halk oyunları gösterisi sunarak etkinliğe neşe kattı.

Jandarma Köpekleri Gösteri Düzenledi

Etkinlikte Jandarma Arama Kurtarma köpekleri de performans sergileyerek çocukların ilgisini çekti. Türk bayrakları ile süslenmiş bahçede, çocuklar jandarmanın çeşitli birimlerinden gelen personelle oyunlar oynadı ve keyifli anılar biriktirdi.

Hastanede Yatan Çocuklar Unutulmadı

Jandarma ekipleri ayrıca, hastanenin yataklı servisinde tedavi gören çocukları da ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, bu özel günde onlara moral oldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında hastanenin yataklı servisinde tedavi gören çocuklar da ziyaret edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında hastanenin yataklı servisinde tedavi gören çocuklar da ziyaret edildi.

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