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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret

Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:25
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı Adana'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Adana'nın Karaisalı ilçesinde önemli ziyaretlerde bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla ilçeye gelen Orgeneral Çardakcı, ilk olarak Karaisalı Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Görüşme

Burada Kaymakam Muhammed Ali Çelik ile bir süre sohbet eden Çardakcı, ardından Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile bir araya geldi. Başkan Şimşek, ziyareti dolayısıyla Çardakcı'ya teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Esnaf Ziyareti

Orgeneral Çardakcı, ilçenin Jandarma Komutanlığını da ziyaret ettikten sonra, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinledi. Bu ziyaretlerin, bölgede güvenlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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