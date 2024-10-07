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Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Uzman Erbaş Alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuruları açtı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:27
Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Uzman Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığına Uzman Erbaş Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin duyuru yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık branşlarında toplam 9 bin 690 uzman erbaş alınacaktır.

Başvuru Süreçleri

Başvurular, 7-21 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru süreciyle ilgili detaylar, başlama ve bitiş saatleri, ihtiyaç duyulan uzman erbaş branşları ile temin şartlarına dair bilgiler, https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda paylaşılacaktır.

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