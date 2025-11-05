Jandarma Hatay'da Kaybolan 75 Yaşındaki Görme Engelli Adamı Zeytinlikte Buldu

Hatay Samandağ'da kaybolan yüzde 95 görme engelli 75 yaşındaki S.B., jandarma ekiplerince Tomruksuyu Mahallesi'ndeki zeytinlikte bulundu; hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:31
Olayın Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 95 görme engelli 75 yaşındaki S.B. için kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Karaçay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samandağ 9’uncu JASAT ekiplerince yürütülen aramada kayıp şahıs, Tomruksuyu Mahallesi Şeyh Mansur Türbesi mevkiinde, zeytin bahçesi içerisindeki çalılık alanda yerde yatar vaziyette ve bilinci açık halde bulundu.

Kayıp bulunduktan bir gün sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

