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Jandarma Havacılık Komutanlığı, Cayrokopterlerle Hava Denetiminde Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Jandarma, cayrokopterlerle trafik denetimi, arama-kurtarma ve doğal afetlerde etkinliği artırıyor. Milli GÖKALP HD90-L sistemi ile donatıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:11
Jandarma Havacılık Komutanlığı, Cayrokopterlerle Hava Denetiminde Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Jandarma Havacılık Komutanlığı, Cayrokopterlerle Hava Denetiminde Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Jandarma Havacılık Komutanlığı, cayrokopterlerle 5 bin 500 uçuş saatine ulaştı. Bu hava araçları, GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi ile donatılarak suçla mücadelede devrim yaratıyor.

Milli Gözlerin Gözetimi

Cayrokopterlerin en değerli özelliği, milli bir teknoloji olan GÖKALP HD90-L sistemiyle donatılmasıdır. Üç eksenli bu görüntüleme sistemi, keşif ve gözetleme görevlerine rakipsiz stabilizasyon ve tespit yetenekleri kazandırıyor.

Trafik Denetiminde Etkimizi Artırıyoruz

Jandarma Pilot Üsteğmen Can Demirdağ, cayrokopterlerin öncelikle trafik denetimi gibi yoğun görevlerde kullanılmak üzere jandarma envanterine dahil edildiğini belirtti. Uçuşlar sayesinde trafik işleyişinde önemli bir farkındalık yaratıldığını ifade etti.

Mali Tasarruf ve Eğitim Fırsatları

Cayrokopterler, maliyet etkinliği ile dikkat çekiyor. Geleneksel helikopterlerin saatlik uçuş maliyeti 3500 dolar iken, cayrokopterin bu maliyetinin sadece 50 dolar olması büyük bir tasarruf sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla pilot temel kursunun cayrokopterlerle verilmesi de eğitim kalitesini artıracak.

Doğal Afetlerde Hızlı Müdahale

Doğal afetlerde cayrokopterlerin kullanılmasına yönelik planlama yapıldığını dile getiren Demirdağ, arama-kurtarma faaliyetlerinde de cayrokopterlerin etkinliğinin arttığını vurguladı.

Bölge Taramaları ve Denetimler

Cayrokopterler, 1000 saat trafik denetimi, 190 saat keşif, 110 saat göçmen kaçakçılığı ve 40 saat arama-kurtarma uçuşu gerçekleştirdi. Otoyol denetimlerinde ise 450 saat uçuşla birlikte yaklaşık 38 bin kilometre yol taraması yapıldı.

Cayrokopterlerin kamera sistemi sayesinde elde edilen görüntüler anlık olarak yer ekiplerine aktarılabiliyor. Demirdağ, “Şu anda bir cayrokopterimiz İstanbul-Ankara arasında trafik denetlemesi yapıyor,” diyerek sistemi özetledi.

Jandarma Havacılık Komutanlığı tarafından çeşitli görevlerde 5 bin 500 uçuş saatine ulaşan...

Jandarma Havacılık Komutanlığı tarafından çeşitli görevlerde 5 bin 500 uçuş saatine ulaşan cayrokopterler, milli kameralarıyla etkin şekilde kullanılıyor. Lapis Havacılık tarafından geliştirilen ve "gökyüzünün akıllı gözü" olarak nitelendirilen GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi, cayrokopterlere entegre edildi.

Jandarma Havacılık Komutanlığı tarafından çeşitli görevlerde 5 bin 500 uçuş saatine ulaşan...

Jandarma Havacılık Komutanlığı tarafından çeşitli görevlerde 5 bin 500 uçuş saatine ulaşan cayrokopterler, milli kameralarıyla etkin şekilde kullanılıyor. Lapis Havacılık tarafından geliştirilen ve "gökyüzünün akıllı gözü" olarak nitelendirilen GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi, cayrokopterlere entegre edildi.

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