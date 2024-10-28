Jandarma SAK Timleri Cumhuriyet Bayramı'nı Su Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Jandarma SAK Timlerinden Özgün Kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri tarafından etkileyici bir şekilde kutlandı. Antalya'nın Kaş bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, timler 60 metre derinliğe dalarak su altında Türk bayrağını açtı.

Elektronik Kapalı Devre Dalış Sistemi İle Dalış

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, SAK timlerinin bayram kutlaması için özel olarak hazırlanan 45 saniyelik klipte yer alan dalış aktivitesi dikkat çekti. Timler, 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde Elektronik Kapalı Devre Dalış Sistemi kullanarak 60 metre derinliğe ulaştılar.

Atatürk ile Anıtsal Bir Mesaj

Video, SAK timlerinin su altında açtığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflı Türk bayrağıyla sona erdi. Bu anlamlı gösteri, izleyenlerden büyük takdir topladı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşıldı.

Cumhuriyet Bayramı'na özgü bu etkinlik, Jandarma SAK timlerinin azim ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.