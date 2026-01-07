Jandarma Tatbikatı: İz Takip Köpeği Mercek 3 Dakikada Kayıp Kişiyi Buldu

Tekirdağ'da gerçeğini aratmayan arama

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen kayıp arama tatbikatında iz takip köpeği Mercek'in yer aldığı uygulamayla dikkat çekti.

Tatbikatı yürüten ekipler ve SPAK ortaklığında senaryo gereği kayıp şahsa ait kıyafetler köpeğe koklatıldı. Arazide serbest bırakılan Mercek, iz sürerek kısa sürede yön tespiti yaptı ve arama çalışması sonucunda 3 dakika içinde ağacın dibinde saklanan kayıp şahsı bularak başarılı bir performans sergiledi.

Uygulama, jandarma ekiplerinin kayıp şahıs olaylarına yönelik hazırlık seviyesini test ederken, iz takip köpeklerinin sahadaki hayati rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, muhtemel kayıp vakalarında zamanla yarışılan durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine dikkat çekti.

Mercek'in tatbikattaki başarılı performansı takdir topladı ve operatif aramalarda iz takip köpeklerinin etkinliğini bir kez daha vurguladı.

