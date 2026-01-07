Jandarma Tatbikatı: İz Takip Köpeği Mercek 3 Dakikada Kayıp Kişiyi Buldu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın Atatürk Orman Çiftliği'ndeki tatbikatında iz takip köpeği Mercek, kayıp kişiyi sadece 3 dakikada buldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:08
Tekirdağ'da gerçeğini aratmayan arama

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen kayıp arama tatbikatında iz takip köpeği Mercek'in yer aldığı uygulamayla dikkat çekti.

Tatbikatı yürüten ekipler ve SPAK ortaklığında senaryo gereği kayıp şahsa ait kıyafetler köpeğe koklatıldı. Arazide serbest bırakılan Mercek, iz sürerek kısa sürede yön tespiti yaptı ve arama çalışması sonucunda 3 dakika içinde ağacın dibinde saklanan kayıp şahsı bularak başarılı bir performans sergiledi.

Uygulama, jandarma ekiplerinin kayıp şahıs olaylarına yönelik hazırlık seviyesini test ederken, iz takip köpeklerinin sahadaki hayati rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, muhtemel kayıp vakalarında zamanla yarışılan durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine dikkat çekti.

Mercek'in tatbikattaki başarılı performansı takdir topladı ve operatif aramalarda iz takip köpeklerinin etkinliğini bir kez daha vurguladı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

