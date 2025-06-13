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Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Bingöl'de Kutlandı

Bingöl'de, Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:51
Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Bingöl'de Kutlandı

Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkileyici bir törenle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Usta: "Jandarma, halkın can ve mal güvenliğinin teminatıdır"

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, jandarma teşkilatının milletin birliğini ve devletin bekasını koruma konusundaki yüksek vazife bilincine vurgu yaptı. Usta, jandarmanın bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerde gösterdiği başarıların, milletin gururu olmaya devam ettiğini belirtti.

Usta, "Jandarma teşkilatımızın, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması noktasındaki başarıları; hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı duruşu, yarınlara huzur ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Tuğgeneral Yeşilyurt’tan Mesajlar

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da jandarmanın üstün vazife anlayışı, disiplini ve yüksek moral gücü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin teminatı olduğunun altını çizdi. Yeşilyurt, jandarmanın her koşulda fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "...milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Demonstrasyon ve Tatbikatlar

Törende, jandarma komandolarının gösterimleri ile rehine kurtarma tatbikatı yapıldı. Uyuşturucu arama köpeği “Meke”, eğitmeni Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın komutlarıyla göz dolduran gösteriler sundu.

Genç ilçesinde görev yapan jandarma komandolar, gösterilerinin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Usta'ya takdim etti. Vali Usta, Türk bayrağını öperek başına koydu.

Programa Yoğun Katılım

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Vali yardımcıları, İl Genel Meclisi Başkanı, kaymakamlar ve jandarma personelinin aileleri de katıldı.

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Programda...

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Programda, Genç ilçesinde görev yapan jandarma komandolar gösteri sundu.

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Programda...

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Programda, Genç ilçesinde görev yapan jandarma komandolar gösteri sundu.

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