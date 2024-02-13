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Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay Adıyaman'da görevi başında yüksekten düşerek şehit oldu

Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman'daki birliğinin toplantı odasının üstüne elektrik hattı döşerken yere çakıldı. Hastaneye yetiştirilen Tugay'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Tugay, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederek şehit düştü.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:26
Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay Adıyaman'da görevi başında yüksekten düşerek şehit oldu

Adıyaman'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğinin toplantı salonunun tavanına elektrik hattı yerleştirirken yere yuvarlandı. Arkadaşlarının haber verdiği ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması yaşadığı tespit edilen Tugay, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybederek şehit düştü.

Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda tören yapılacak olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay'ın naaşı, tören sonrası doğduğu Karaman iline gönderilecek.

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