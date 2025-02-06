Japan Airlines Uçağı, Delta Air Lines Uçağının Kuyruğuna Çarptı

Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Kaza Anı

ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda önemli bir kaza meydana geldi. Japan Airlines'a ait bir uçak, saat 10.40'ta Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı.

Federal Havacılık İdaresi'nden Açıklama

Olayla ilgili olarak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaşanan kazanın detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Japan Airlines'a ait uçağın Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı belirtildi. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Uçuşlarda Geçici Duraklama

Olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanındaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların güvenliğini önceliklendirmeye devam ettiklerini vurguladılar.

Havalimanındaki durumla ilgili güncellemelerin alınmaya devam edileceği belirtildi.