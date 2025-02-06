DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,28%
ALTIN
3.295,03 0,31%
BITCOIN
3.521.589,41 -0,61%

Japan Airlines Uçağı, Delta Air Lines Uçağının Kuyruğuna Çarptı

Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Japan Airlines uçağı, Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı. Olayda yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:04
Japan Airlines Uçağı, Delta Air Lines Uçağının Kuyruğuna Çarptı

Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Kaza Anı

ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda önemli bir kaza meydana geldi. Japan Airlines'a ait bir uçak, saat 10.40'ta Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı.

Federal Havacılık İdaresi'nden Açıklama

Olayla ilgili olarak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaşanan kazanın detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Japan Airlines'a ait uçağın Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı belirtildi. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Uçuşlarda Geçici Duraklama

Olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanındaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların güvenliğini önceliklendirmeye devam ettiklerini vurguladılar.

Havalimanındaki durumla ilgili güncellemelerin alınmaya devam edileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor
2
Türkiye Nüfusu 85,6 Milyonu Aştı: İstanbul'un Artışı Dikkat Çekiyor
3
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Deprem Yatırımlarını Açıkladı: 3 Milyar Lira Destek
4
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar
5
Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin İnşası Tamamlandı: Yeni Bir Başlangıç
6
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi
7
İtalya'da WhatsApp Üzerinden Casus Yazılım Skandalı: 7 Kullanıcı Hedef Alındı

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı