Japon Güreşçi Shogo, Senegal'de Geleneksel Güreş Öğreniyor ve Çocukları Olimpiyatlara Hazırlıyor

Shogo Uozumi: Senegal'de Güreşin Yeni Yüzü

Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi, bir yandan çocuklara olimpiyatlara hazırlıkları için grekoromen güreş eğitimi verirken, diğer yandan da laamb olarak bilinen geleneksel Senegal güreşini öğreniyor. Uozumi, ülkeye ilk kez 2017 yılında Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) aracılığıyla geldi ve o zamandan beri güreş dünyasında önemli bir figür haline geldi.

Güçlü Bir Bağ Kurmak

Dakar'a 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde gönüllü güreş hocalığı yaptığı dönemde, Senegal'li güreşçilerle iyi bir bağ kuran Uozumi, 2022'de tekrar Senegal'e dönme kararı aldı. Bu süreçte, Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Hiroshi Hase ile olan deneyimleri onu Senegal devletiyle yeniden bir araya getirdi.

Yerel Misafirperverlik ve Uyum

Uozumi, Senegal'e geldiğinde ülkedeki misafirperverlik kültürü olan teranga'nın, Japonya'daki omotenashi ile benzerlik gösterdiğini, bu sayede Senegallilerle kolayca kaynaştığını ifade etti. Başlangıçta güreş becerilerinin sorgulanmasına maruz kaldığını belirten Uozumi, “Senegalliler gibi iri yarı olmadığım için güreş yaptığıma inanmadılar” dedi ve zamanla bu önyargıları aştığını söyledi.

Gelecek Hedefleri

Uozumi, Senegal'de güreşin olimpiyatlarda yer almadığının farkında olarak, çocukları uluslararası güreşe hazırlamanın önemini vurguladı. “Amacım, çocuklara grekoromen güreş öğretirken ben de geleneksel güreşi öğrenmek” diyen Uozumi, 2026 yılında Senegal'de yapılacak gençlik olimpiyatlarında çocukları desteklemek için eğitim veriyor.

Senegal Güreşi: Kültürel Bir Miras

Senegal'de laamb olarak bilinen geleneksel güreşin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Tarım toplumlarının hasat dönemlerinde eğlence almak için yapılan bu güreş, aynı zamanda erkekleri savaşlara hazırlamak adına gerçekleştirilen törenlerde de yer almaktadır. Bugün, profesyonelleşen geleneksel güreş, ülkede futbolun ardından en çok ilgi gören spor alanı olma özelliğini taşıyor.

Uozumi, “Senegal'de güreş bir hayat biçimidir. Güreş meraklıları bu kültürü keşfetmek için mutlaka Senegal'i ziyaret etmelidir” diyerek, bu eşsiz deneyimi her birinin keşfetmesini teşvik etti.

Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi bir yandan geleneksel Senegal güreşini öğrenirken bir yandan da çocuklara olimpiyatlarda yer alan grekoromen güreşi öğretiyor. Shogo Uozumi ya da yerel lakabıyla "Songo Tine", Senegal'e ilk kez 2017'de Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile geldi. Senegal güreşinde daha çok deneyim kazanmak için ocak ayından bu yana Dakar'da bulunan ve Yoff bölgesindeki balıkçı mahallesinde Senegalli bir ailenin evinde kalan Uozumi, haftanın 5 günü öğleden sonra mahalledeki güreşçilerle bir araya gelerek antrenman yapıyor.

Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi bir yandan geleneksel Senegal güreşini öğrenirken bir yandan da çocuklara olimpiyatlarda yer alan grekoromen güreşi öğretiyor. Shogo Uozumi ya da yerel lakabıyla "Songo Tine", Senegal'e ilk kez 2017'de Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile geldi. Senegal güreşinde daha çok deneyim kazanmak için ocak ayından bu yana Dakar'da bulunan ve Yoff bölgesindeki balıkçı mahallesinde Senegalli bir ailenin evinde kalan Uozumi, haftanın 5 günü öğleden sonra mahalledeki güreşçilerle bir araya gelerek antrenman yapıyor.