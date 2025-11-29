Japon Sigorta Şirketinden Turizm İşletmelerine 'Ayı Sigortası'

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, artan ayı saldırılarına karşı turizm işletmelerine yönelik ayı sigortası paketini Aralık'ta satışa sunacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:10
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance'tan turizm işletmelerine 'ayı sigortası'

Japonya’da bu yıl rekor seviyeye ulaşan ayı saldırılarına karşı harekete geçen Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, turizm sektörüne yönelik yeni bir sigorta paketi hazırlıyor. Şirketten yapılan açıklamada, paketinin Aralık ayı itibarıyla satışa sunulacağı bildirildi.

Paketin kapsamı

Sigorta, otel, golf sahası ve kamp alanı gibi turistik tesislere ayı girmesi nedeniyle oluşabilecek rezervasyon iptalleri ve buna bağlı kar kayıplarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, paketin elektrikli çit kurulumu ve ayı spreyi gibi koruyucu önlem masraflarını da kapsayacağı ifade edildi.

Prim ve tazminat detayları

Sigorta primleri işletme büyüklüğüne göre 100 bin yen (yaklaşık 27 bin 200 lira) ila 500 bin yen (yaklaşık 136 bin lira) arasında değişecek. Zararlarını sigortadan karşılamak isteyen işletmelerin, ayı baskınını kanıtlayıp tesisin geçici olarak kapandığını kamuoyuna duyurmaları şartıyla 10 milyon yene (yaklaşık 2 milyon 720 bin lira) kadar ödeme alabileceği bildirildi.

Aynı şirketin, geçtiğimiz Eylül ayında ayı avları sırasında 'kaza kurşunu' nedeniyle meydana gelebilecek hasarları karşılayan başka bir sigorta paketini de satışa sunduğu belirtildi.

Artan saldırılar ve alınan önlemler

Japonya’da bu yıl ayı saldırıları rekor kırarak en az 13 kişiye mal oldu; yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirildi. Artan olaylar üzerine hükümet, riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi verdi ve bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderildi. Ticari işletmelere ayıların girmesi nedeniyle birçok tesiste faaliyetlere geçici ara verilmesi sonucu maddi zararlar meydana geldi.

