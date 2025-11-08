Japon Uzman Moriwaki Yoshinori: "Her An Depreme Hazır Olmalıyız"

Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori, deprem farkındalığının önemini vurguladı. İlk olarak yazarlığını üstlendiği "Moriwaki’nin Deprem Rehberi" kitabını tanıtan Yoshinori, ülke gündeminde kritik bir yer tutan deprem konusunu katılımcılarla paylaştı.

Yoshinori, hayat üçgeni ve deprem çantası kavramlarının önemine dikkat çekti. Deprem çantasında plastik düdük yerine metal düdük bulundurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Günlerce göçük altında kalındığında ve su tükendiğinde, insan nefes almakta dahi zorlanır. İşte o anlarda, plastik düdük işe yaramaz hale gelir. Metal düdük ise sert bir zemine vurularak bile ses çıkarabilir. Ayrıca deprem çantasına mutlaka enerjisi yüksek yiyeceklerin konulması gerekiyor."

Yoshinori, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Biz Japonya’da her an depreme hazırız. Sadece evimizde değil; çantamızda, arabamızda, hatta iş yerimizde bile bir deprem çantamız vardır. Bizim için bu bir alışkanlık değil; bir yaşam biçimi. Evlerimiz sağlam olsa bile biz yine de tedbiri elden bırakmayız. Mesela evin içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz. Sehpaların altında, koltukların yanında bile olabilir. Çünkü ne zaman, nerede yakalanacağımızı bilemeyiz. Küçük gibi görünen şeyler, hayat kurtarabilir."

Sındırgı depremleri ve Bursa'ya etkisi

Son günlerde Sındırgı ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, bölgedeki tedirginliği artırdı. Bölgede 200-300 artçı sarsıntı yaşandığı bilinirken, Yoshinori bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtti. Ancak Sındırgı’daki depremlerin Bursa’yı doğrudan etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş örneğine de değinen Yoshinori, "Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023’teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum. Deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yoshinori, kendisini dinlemeye gelen çocuklara kitaplarını imzalayarak hediye etti. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özlem Bodur ise hayat kurtaran bilgiler aktaran Japon deprem uzmanına teşekkür plaketi takdim etti.

