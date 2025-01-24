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Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile Hint-Pasifik Vizyonunu Görüşmek İstiyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmede Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek için bir araya gelmek istediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:50
Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile Hint-Pasifik Vizyonunu Görüşmek İstiyor

Japonya Başbakanı İşiba, Trump ile Hint-Pasifik Vizyonunu Görüşmek İstiyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump ile "özgür ve açık" Hint-Pasifik vizyonunun ilerletilmesine dair önemli bir görüşme gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Kyodo News'un haberine göre, İşiba, basın toplantısında Trump ile Washington'da ikili ilişkilerin ele alınacağı bir toplantı yapmak istediğini ifade etti.

Başbakan İşiba, Japonya ve ABD'nin ulusal çıkarlarına dayanarak geliştirecekleri ikili ilişkilerin, dünya barışına ve ekonomisine katkıda bulunacağını belirtti. Ayrıca, Trump ile yapmayı planladığı görüşmelerde ciddi müzakerelerin olacağını vurguladı.

İşiba, Trump ile güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedeflediğini ve bölgesel güvenliğin sürdürülmesini amaçladığını kaydetti. Ayrıca, bölgedeki güç dengesinin bozulmaması için ABD'nin varlığının sürekliliğine vurgu yaptı.

Çin'in Hint-Pasifik'teki Artan Nüfuzu

Çin'in Hint-Pasifik'teki etkisini artırması ve Kuzey Kore'nin füze saldırılarına karşı Japonya, müttefiki ABD ile askeri koordinasyonunu güçlendirmekte.

ABD hükümetinin 2025 mali yılı için savunma harcamalarını tanımlayan yasada, "Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan askeri varlığına karşı" Pasifik Caydırıcılık Girişimi için 15,5 milyar dolar bütçe ayrıldığı açıklandı.

Başbakan İşiba, Japonya'nın "müttefik ve benzer düşünen ülkelerle" işbirliğini arttırarak Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin artan askeri faaliyetlerine karşı savunma kapasitelerinin güçlendirileceğini de dile getirdi.

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