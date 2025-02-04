Japonya Büyükelçisi Katsumata, Hatay'daki Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'ni Ziyaret Etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Hatay'daki Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'ni İnceledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'nde önemli bir incelemede bulundu. Ziyaret sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de yer aldı.

Projenin Önemi ve Kesintisiz Destek

Ziyaret sırasında Katsumata ve beraberindekilere, Japon hükümeti ve UNDP işbirliğiyle yürütülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin Hatay'da büyük kayıplara neden olduğunu ve binaların yaklaşık yüzde 40'ının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Şu ana kadar 8 bin 400'den fazla binanın enkazının kaldırıldığını ifade eden Masatlı, 17 milyon metreküp inşaat enkazının oluştuğunu kaydetti.

Hatay'ın Yeniden İmarı İçin Stratejik Bir Adım

Vali Masatlı, afet sonrası Hatay'da 23 enkaz döküm alanı belirlendiğini, bunlardan birinin Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi olduğunu vurguladı. Tesisin, deprem sonrası oluşan enkazın bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılmasındaki rolüne dikkat çekerek, Japon hükümeti ve milletine destekleri için teşekkür etti.

Uluslararası İşbirliği ve Yardım

Büyükelçi Katsumata, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japonya'nın çok sayıda uluslararası yardım ekibini bölgeye sevk ettiğini hatırlatarak, 34 milyon dolar hibe ve 550 milyon dolarlık kredi desteği sağladıklarını duyurdu. Ayrıca, Türkiye ile afet atıklarının bertarafı konusunda çeşitli teknik işbirlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çevresel Hassasiyetle Yeniden Değerlendirme

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, projenin çevre hassasiyeti bağlamında enkazın ekonomiye kazandırılmasını ve doğayı koruma amacını taşıdığını dile getirerek, Hatay ve Kahramanmaraş'ta aktif olan tesislerin şehirlerin yeniden inşasında büyük önem taşıdığını söyledi. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise bu tesislerde yaklaşık 50 milyon metreküp enkazın geri dönüştürüleceğini kaydetti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (ortada), Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemede bulundu. Katsumata, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağda), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan (solda) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile tesisi ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko (ortada), Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Enkaz Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemede bulundu. Katsumata, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağda), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan (solda) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ile tesisi ziyaret etti.