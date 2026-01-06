Japonya'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Shimane'de Sarsıntı

Shimane merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem yerel saat 10:18'de 10 km derinlikte kaydedildi; tsunami riski yok, can kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:10
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgiye göre, merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem, yerel saatle 10:18'de, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin büyüklüğü 6.2 olarak ölçüldü.

Hissedilen iller ve tsunami açıklaması

Sarsıntı, Shimane başta olmak üzere Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildi. Yetkililer, deprem nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığını bildirdi.

Artçı sarsıntılar ve can kaybı

Depremin ardından büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Nükleer santrallerde durum

Depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

