Bitlis’te Karla Mücadele 7/24: Ulaşım İçin Ekipler Seferber

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, 355 köy ve 288 mezrada, 3 bin 365 km yol ağında 7/24 karla mücadele ediyor; il genelinde yalnızca 6 köy yolu kapalı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:59
Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan kış şartlarına rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 355 köy ve 288 mezra olmak üzere toplam 648 yerleşim yerinde, 3 bin 365 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla Bitlis genelinde sadece 6 köy yolu kapalı

Karla mücadele çalışmaları, özellikle 112 Acil Sağlık ve diğer ekiplerin ulaşımını aksatmayacak şekilde öncelikli olarak yürütülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam etse de ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

