Bitlis’te Karla Mücadele 7/24: Ulaşım İçin Ekipler Seferber

Bitlis’te karla mücadele gece gündüz sürüyor

İl genelinde 648 yerleşim ve 3 bin 365 km yol ağına müdahale

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan kış şartlarına rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 355 köy ve 288 mezra olmak üzere toplam 648 yerleşim yerinde, 3 bin 365 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla Bitlis genelinde sadece 6 köy yolu kapalı

Karla mücadele çalışmaları, özellikle 112 Acil Sağlık ve diğer ekiplerin ulaşımını aksatmayacak şekilde öncelikli olarak yürütülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam etse de ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

