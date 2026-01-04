Şemdinli'de Nefes Kesen Kurtarma: Ambulans Helikopterle Hamile Kadın Kurtarıldı

Alan köyünde kar ve tipi yüzünden yol kapanınca, zamanla yarışan sağlık ekipleri helikopterle müdahale etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde doğum sancıları başlayan bir kadın, kara yollarının yer yer metrelerle kapanması ve tipinin görüşü düşürmesi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans helikopter sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda havalanan ekipler, düşük görüş mesafesi ve sarp arazinin oluşturduğu zorluklara rağmen köye güvenli iniş yaptı. Sağlık personeli tarafından titizlikle helikoptere alınan hasta, uçuş sırasında yapılan ilk müdahalelerin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Operasyonun başarısı üzerine Alan Köyü Muhtarı Abdülkadir Akbaş, memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Yollarımız kapalıydı, çaresiz kalmıştık. Ancak devletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. En zor şartlarda imdadımıza koşan sağlık ekiplerimize ve yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Yetkililer, hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

