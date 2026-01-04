DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Şemdinli'de Nefes Kesen Kurtarma: Ambulans Helikopterle Hamile Kadın Kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığı Alan köyünde doğum sancıları başlayan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye taşındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:07
Şemdinli'de Nefes Kesen Kurtarma: Ambulans Helikopterle Hamile Kadın Kurtarıldı

Şemdinli'de Nefes Kesen Kurtarma: Ambulans Helikopterle Hamile Kadın Kurtarıldı

Alan köyünde kar ve tipi yüzünden yol kapanınca, zamanla yarışan sağlık ekipleri helikopterle müdahale etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde doğum sancıları başlayan bir kadın, kara yollarının yer yer metrelerle kapanması ve tipinin görüşü düşürmesi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans helikopter sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda havalanan ekipler, düşük görüş mesafesi ve sarp arazinin oluşturduğu zorluklara rağmen köye güvenli iniş yaptı. Sağlık personeli tarafından titizlikle helikoptere alınan hasta, uçuş sırasında yapılan ilk müdahalelerin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Operasyonun başarısı üzerine Alan Köyü Muhtarı Abdülkadir Akbaş, memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Yollarımız kapalıydı, çaresiz kalmıştık. Ancak devletimiz büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. En zor şartlarda imdadımıza koşan sağlık ekiplerimize ve yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Yetkililer, hastanede müşahede altında tutulan genç kadının ve bebeğinin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

ALAN KÖYÜNDE SANCILARI BAŞLAYAN HAMİLE KADIN, SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT AMBULANS HELİKOPTERİN...

ALAN KÖYÜNDE SANCILARI BAŞLAYAN HAMİLE KADIN, SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT AMBULANS HELİKOPTERİN DONDURUCU SOĞUK VE SARP ARAZİYE GÖĞÜS GEREN OPERASYONUYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

ALAN KÖYÜNDE SANCILARI BAŞLAYAN HAMİLE KADIN, SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT AMBULANS HELİKOPTERİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
2
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
3
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
4
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale
5
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları