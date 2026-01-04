Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen

Gün doğumunda beyaz-mavi tonlarla kartpostallık manzaralar

Bursa semalarında gözlenen sıra dışı bulutlar, kentte yaşayanların ilgisini çekti. Lodos rüzgârının etkisiyle gökyüzünde oluşan bulutlar, gün doğumunun ışıklarıyla beyaz ve mavi tonlara bürünerek adeta kartpostallık görüntüler yarattı.

Vatandaşlar, gökyüzündeki bu ilginç manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Gözlemler, rüzgârın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketlerinin sonucunda meydana gelen mercek bulutları şeklinde yorumlandı.

Yer yer bulutların dağın tepesini örtmesi, Bursa semalarında daha önce de görülen bu olayı bir kez daha dikkat çekici kıldı. Bursalılar olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izledi ve fotoğraflarla kayıt altına aldı.

BURSA'NIN GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SIRA DIŞI BULUTLAR, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.