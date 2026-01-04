DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen

Bursa'da lodos etkisiyle oluşan mercek bulutları, gün doğumunda beyaz ve mavi tonlarla gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:28
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen

Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen

Gün doğumunda beyaz-mavi tonlarla kartpostallık manzaralar

Bursa semalarında gözlenen sıra dışı bulutlar, kentte yaşayanların ilgisini çekti. Lodos rüzgârının etkisiyle gökyüzünde oluşan bulutlar, gün doğumunun ışıklarıyla beyaz ve mavi tonlara bürünerek adeta kartpostallık görüntüler yarattı.

Vatandaşlar, gökyüzündeki bu ilginç manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Gözlemler, rüzgârın dağların üzerinden geçerken oluşturduğu dalga hareketlerinin sonucunda meydana gelen mercek bulutları şeklinde yorumlandı.

Yer yer bulutların dağın tepesini örtmesi, Bursa semalarında daha önce de görülen bu olayı bir kez daha dikkat çekici kıldı. Bursalılar olağanüstü gökyüzünü hayranlıkla izledi ve fotoğraflarla kayıt altına aldı.

BURSA'NIN GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SIRA DIŞI BULUTLAR, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

BURSA'NIN GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SIRA DIŞI BULUTLAR, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

BURSA'NIN GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN SIRA DIŞI BULUTLAR, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
2
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
3
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale
4
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
5
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Nörolojide İleri Tedavi İmkanları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları