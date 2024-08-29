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Japonya'da Şanşan Tayfunu Sonrası Üzücü Gelişmeler

Şanşan Tayfunu, Japonya'da 3 can alırken 40 kişi yaralandı; toprak kaymaları ve şiddetli yağışlar etkili.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:34
Japonya'da Şanşan Tayfunu Sonrası Üzücü Gelişmeler

Japonya'da Şanşan Tayfunu Felaketi

Japonya'nın güney bölgelerinde etkisini gösteren Şanşan Tayfunu, büyük bir doğal afete yol açtı. İlk belirlemelere göre, tayfun nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Tayfunun Etkileri

Kyodo News ajansının bildirdiğine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, tayfunun özellikle Kagoşima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinde etkili olduğunu duyurdu. Bu bölgelerdeki şiddetli yağış ve rüzgar, birçok kişiyi etkiledi.

Can Kayıpları ve Yaralanmalar

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Aiçi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 40 kişi ise acil yardım ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Olası Tehlikeler ve Uyarılar

Bölge sakinleri, olası doğal afetler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Tayfun nedeniyle bazı bölgelerde tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi; ayrıca belirli konutlarda elektrik kesintileri yaşanıyor.

Acil Durum Uyarısı

JMA, geçtiğimiz gün Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış ve tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtmişti.

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