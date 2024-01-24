Japonya'da Tokyo Türk Cemiyeti'nin kurucusu olan Enver Apanay yaşamını yitirdi

Tokyo Türk Cemiyeti'nin kurucularından ve Tatar Türklerinin liderlerinden olan Enver Apanay hayatını kaybetti. Apanay için Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde, DİB'in düzenlediği bir cenaze töreni yapıldı.

Tokyo'da düzenlenen törene, Türkiye'nin Büyükelçisi Korkut Güngen, Tatar Türklerinin temsilcileri ve Apanay'ın yakınları katıldı. Güngen, törendeki konuşmasında, "Apanay, çok sevdiğimiz ve Tokyo'da bizler adına çok gayret etmiş, emek vermiş çok saygıdeğer birisidir." dedi. Güngen, Apanay'ın unutulmayacağını söyleyerek, "Arasında kalmak isterdik. Mekanı cennet olsun, onu hep özleyeceğiz, hep saygıyla yad edeceğiz." diye ekledi.





Cemil Agafur, Tokyo Türk Cemiyeti'nin Başkanı olarak, Apanay'ın cemiyetin yönetiminde uzun süre görev aldığını hatırlattı. Agafur, Apanay'ın Türklerin Japonya'daki tanıtımına, Tokyo Camisi'nin arsasının Türkiye'ye bağışlanmasına ve caminin inşasına büyük destek verdiğini söyleyerek,

"Merhumun, bizlere bıraktığı bu eser için yeniden şükranlarımızı sunmak isteriz. Sevgili Enver ağabeyimizin yerinin cennet olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ederim." diye konuştu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, cenaze namazını kıldırdı. Apanay'ın cenazesi, Tokyo Camisi'nden alınarak, Tokyo'nun doğusunda bulunan Yokohama Yabancılar Mezarlığı'na götürüldü.